Muling nanawagan ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) para sa “whole-of-industry approach”, kabilang ang mas maayos na energy resource planning kasunod ng naranasang power outage bunsod ng tripping ng mga power plant na nagresulta ng pagkawala ng kuryente sa buong isla ng Panay nitong Enero 2.

“The unscheduled maintenance shutdowns of the largest power plants in Panay island was the primary cause of the power interruption. We emphasize the need for improved planning to ensure sufficient generation per island, with a well-balanced mix of fuels and technology,” giit ng NGCP.

Sa nauna nilang statement, iniulat ng NGCP na iba’t ibang power plant sa Panay Island ang nakaranas ng multiple trip-pings noong Martes, kabilang ang PEDC Unit 1 at 2 (83 MegaWatts bawat isa) at PCPC (135MW).

Dahil sa tripping ng 3 sa pinakamalaking powe¬r generating units at ang nakaplanong maintenance shutdown ng PEDC Unit 3 (150MW), 451MW o 68.75% ng kabuuang 656MW in-island generation ang nawala sa Panay sub-grid.

Nakadagdag din sa problema ang maintenance shutdown at deration of plants na inaprobahan ng Department of En-ergy (DOE) na labas sa kanilang Grid Operating and Maintenance Program.

Sa huling report noong 9:30PM ng Enero 2, apat lamang mula sa 13 power plants ang lumilikha ng 40.3MW o 6.2% ng 83.5MW demand ng Panay Island. Kailangan ng grid ng 300MW para mabalanse ang system.

“We will be restoring loads conservatively, by matching loads to restored generation, to prevent repeated voltage failure. NGCP is ready to transmit power once it is available. The people must understand that we can only transmit power, we do not generate power,” paliwanag ng NGCP.

Ayon sa NGCP, parehong dahilan pa rin ang sanhi ng malawakang power outage ngayon sa Panay island na nauna nang tinukoy ng kompanya kalakip ng kanilang ipinadalang sulat sa pamahalaang lungsod ng Iloilo noong Mayo 11, 2023.

Sa kanilang liham isinasaad na kailangang magsagawa ng mas malalim na plano mula sa mga policy maker upang sa ga-noon ay matugunan ang lahat ng suliranin na mayroong kaugnayan sa power system. Natukoy din ng NGCP na dahil sa kaganapan sa Panay Sub-grid at ang pagkalawa ng suplay ng kuryente sa Negros ay kailangan na itong bigyan ng so-lusyon at kanilang nirerekomenda na maisakatuparan ang Cebu-Negros-Panay stage 3 (CNP3) project. Bukod dito nirerekomenda din ng NGCP na muling pag-aralan at rebisahin na ang Philippine Grid Code upang maisama na rin ang renewable energy sources partikular na ang mga apektado sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasagawa ng energy storage systems at iba pa.