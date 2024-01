Inilabas ni Makati City Rep. Luis Campos Jr., ang listahan ng 22 paliparan na makakatanggap ng budget mula sa P7.5 bilyong 2024 Aviation Transport Infrastructure Program.

“The new funding allocations per airport are itemized in the 2024 General Appropriations Law. All told, Congress has earmarked P7.5 billion this year for the construction, rehabilitation and improvement of variou¬s airports and naviga-tional facilities, inclu¬ding the procurement of equipment,” ayon kay Campos.

Layon umano nitong masusteni ang moder¬nisasyon at expansion ng aviation hubs ng bansa na bahagi pa rin sa inaasahang full recovery ng global air traffic pagsapit ng 2025.

“Of course, we are also counting on the spending to enhance the overall travel experience of passengers,” dagdag ni Campos.

Nangunguna ang Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa 22 paliparan na isailalalim sa improvement at rehabilita-tion kung saan binigyan ito ng P1.64 billion para sa bagong Communications, Navigation and Surveillance-Air Traffic Management (CNS-ATM) System.

Binuhusan din ng P1.5 bilyon ang airport sa Pag-Asa Island sa West Philippine Sea. (Eralyn Prado)