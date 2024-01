Inilabas na ng Department of Budget and Management (DBM) ang P550 milyon para pondohan ang out-patient-department (OPD) building ng National Kidney and Transplant Institute (NKTI).

Gagamitin ang pondo para sa konstruksiyon at expansion ng OPD buildin¬g na dinisenyo para maging one-stop-shop ng social services kasama na rito ang diagnostic at surgical facilities.

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, isa sa bilin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na walang Pilipinong dapat na mapagkaitan ng de-kalidad na serbisyong pangkalasugan.

Ito ang dahilan aniya kaya binubuhusan ng pondo ang mga proyektong pangkalusugan sa iba’t ibang hospital ng go-byerno gaya ng NKTI.

“Ang palagi pong sinasabi ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no Filipino should be deprived of quality healthcare,” ani Pangan-daman.

Ang mahigit kalahating bilyong pisong ipi¬nalabas ng DBM ay panimulang pondo para sa itatayong 8-storey OPD build-ing.

Ilan pa sa mga government hospitals na nasimulan na ang mga bagong proyekto ay cancer institute sa Philippine General Hospital, OFW hospital sa Clark Pampanga at iba pang mga lugar sa buong bansa. (Aileen Taliping)