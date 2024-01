Ipinagmalaki ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) na wala nang aktibong Guerilla Front ang New People’s Army (NPA) sa lahat ng rehiyon ng bansa sa pagpasok ng bagong taon.

Ito ang inihayag ni NTF-ELCAC Executive Director USec Ernesto Torres Jr. sa pulong balitaan nitong Lunes.

Ayon kay Usec. Torres, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang gagawing clearing efforts ng NTF-ELCAC sa mga barangay na dating nasa ilalim ng impluwensya ng mga teroristang komunista sa pamamagitan ng Barangay Development Program (BDP).

Sinabi ni Usec. Torres, na ang bawat benepisyaryong barangay ay makakatanggap ng tig-2.5 milyong pisong halaga ng mga development project.

Sa kabuuan, mayroong 864 barangay ang tinukoy na benepisyaryo ng mga proyekto sa ilalim ng BDP.

Sa kabilang banda, nagbabala naman si National Security Council (NSC) Assistant Director General Jonathan Malaya na di pa rin dapat makampante ang lahat dahil kaiba pa rin ang ipinahahayag ng CPP-NPA-NDF taliwas sa isinasaad ng mga ito sa joint communique noong November 23, 2023 sa Oslo, Norway.

“While the NSC and NTF-ELCAC are hopeful and optimistic of the exploratory talks, we can’t turn a blind eye to the CPP’s anniversary statement,” ang sabi ni Malaya sa bagong NTF-ELCAC na pulong balitaan na ngayon ay tinatawag nang “FAQcheck: Nothing but the truth” sa dati nitong “Tagged Reloaded: Debunking lies by telling the truth.”

Pagdidiin ni Malaya, ang Council at ang Task Force “is one with the entire Philippine government in supporting the exploratory talks with the NDF as provided in the joint communique of November 23, 2023 in Oslo, Norway.”

Dagdag pa ni Malaya, parte ng napagkasunduan ay ang pagtalikod ng CPP-NPA-NDF sa armed struggle ng mga ito, at maging political movement na lamang ito upang makatuwang ng pamahalaan sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran.