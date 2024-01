Natuto o ‘di na natuto?

Ang salubong sa 2024 ang itinuturing ng maraming utaw na balik sa normal na salubong sa bagong taon matapos mameste ang made in China na Covid-19 noong 2021.

Kaya naman hindi nakapagtataka kung marami na uli ang mga kababayan natin ang nagpaputok muli, pati na ang mga naputukan.

Gaanong karami kaya ang usok mula sa mga paputok at fireworks display ang humalo na naman sa hangin sa pagsalubong ng 2024 sa iba’t ibang parte ng mundo na nagpadagdag sa global warming?

Dito sa atin sa ‘Pinas, kasabay siyempre ng pagdami ng nagpapaputok eh ang pagdami rin ng mga biktima ng paputok. Kung mamalasin, baka dumamin rin ang nasunugan, at tinamaan ng ligaw na bala.

Sabi ng Department of Health (DOH) pababa raw ang trend ng biktima ng paputok mula noong 2020. Maliban sa salubong sa 2020, puwedeng isipin na baka kaya bumaba ang mga biktima ng naputukan ng salubong sa 2021, 2022 at pati na sa 2023, eh dahil sa epekto ng Covid-19, lockdown at kapos sa panggastos.

Hindi pa apektado ng pandemic ang salubong sa 2020 dahil nagsimulang kumalat ang sakit na Covid sa labas ng China pagsapit na ng Enero 2020. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, nairaos na nating mga Pinoy ang selebrasyon ng bagong taon ng 2020 bago magsimula ang pandemic at ipatupad ang lockdown sa buwan ng Marso.

Pero pagdating ng salubong sa 2021, pahigpitan na ang selebrasyon dahil sa mga lockdown. Ganoon din sa salubong sa 2022. Sa salubong sa 2023 naman, kahit nagkaroon na ng kaluwagan sa selebrasyon ng bagong taon, marami pa rin ang hindi gumastos o nagtipid sa paputok dahil sa nawalan ng trabaho o nagsara ang negosyo, o nabawasan ang kita.

Kaya ang ilang tropapips natin, hindi nagtataka kung naging mababa ang bilang ng mga naputukan mula 2020 hanggang 2023 dahil sa epekto ng pandemic. Bukod doon, naging mahigpit din si dating President Digong Duterte sa pagbabawal ng paputok, gaya ng ginawa niyang kautusan sa Davao City noong mayor siya.

Bago kasi ang termino ni Duterte, umaabot sa mahigit 500 ang biktima ng mga napuputukan at kaliwa’t kanan ang mga nasasabugan ng kamay o nababawasan ng mga daliri. Kaya dumami rin noon ang hindi na kayang makapagbilang ng one to ten sa kamay.

Bukod sa napuputulan ng kamay o nalalagasan ng daliri, marami rin noon ang pagpapaputok ng baril, at mga tinatamaan ng ligaw na bala. Hiwalay pa ang problema ng mga sunog sa pagsalubong sa bagong taon dahil sa mga paputok o kuwitis.

Sa totoo lang, may mga pailaw at paputok na sadyang delikado. Gaya ng “roman candle” na may tumatalsik na ilaw na may kulay. Ang problema sa naturang pailaw, kapag mababa ang lipad ng ilaw at pinakawalan sa mga kabahayan na gawa sa “light materials,” kapag minalasmas eh sa kurtina tatama kaya ang resulta–sunog.

Ngayon bagong taon, ang salubong sa 2024 ang masasabing back to normal na nga. Bukod sa halos ‘di na ramdam ang Covid-19, bumalik na rin sa trabaho ang halos lahat, at wala na sa puwesto si Duterte kaya itinuturing ng iba na may kaluwagan na naman sa pagpapaputok.

Sa ngayon, may mga insidente na naman ng mga nabiktima ng paputok, pati mga nabiktima ng pagpapaputok ng baril, at biktima ng sunog. Kung gaano karami o kung dumami ba kumpara sa nagdaang mga taon gaya ng pre-pandemic, malalaman natin kapag idineklara na ng DOH ang pinal na datos.

Kasabay niyan, malalaman din natin kung natuto o ‘di na talaga natuto ang mga Pinoy pagdating sa pagsalubong sa bagong taon. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”