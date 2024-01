Nadine wagi pasilip na alindog sa Bagong Taon

Kaaliw ang mga chika ng mga netizen kay Nadine Lustre, especially sa mga latest Instagram post niya, ha!

As usual, super sexy nga kasi ni Nadine sa suot niyang halos silip na naman ang kabuuan ng alindog niya.

Sabi nga ng mga netizen, ‘slayable’, ‘estetik’, ‘hot’, ‘minimalist’, ‘esthetic queen’, or in short, pasabog ang opening salvo na mga photo niya sa Instagram.

Of course, kasama niyang sumalubong sa Bagong Taon ang boyfriend na si Christophe Bariou, at kitang-kita ang happiness sa kanilang mga mukha.

Sa pitong mga larawan na pinost niya bilang handog sa mga fan, umariba talaga si Nadine sa pagiging reyna ng aesthetic.

Sa unang picture pa lang, may hawak na wine glass, at super ganda nga niya, ha! Aliw ang mga paupos na kandila sa dinner table niya.

Sa second photo (black and white) ay talagang nangabog na siya, at kitang-kita nga sa window glass ang mga fireworks, na sa table ay may pasta na handa, na sabi nga ay minimalist din.

Sa third photo ay may paandar pa ring lafang si Nadine, na agad, super pa-art ang effect ng shot.

Of course, ang lambingan moment nila ni Christophe, na yakap-yakap niya mula sa likod.

At sa pang-lima ay video naman na sumasayaw-sayaw sila, habang magkayakap, at nanonood ng fireworks mula sa window.

At ang pang-anim ay akala mo long gown competition, at dito mo nga masisilip ang alindog niya, ha!

At siyempre, sa panghuli ay super close up ng face niya, na suot ang headband na ang nakasulat ay 2024.

Oh,di ba? Kabogera talaga!

But anyway, sure ako na mas daring, wapakels na Nadine pa ang makikita ng mga fan niya ngayong 2024.

So, abangan!