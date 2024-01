Mga miron sobrang atat! Paghambalos ni Kim Kianna Dy sa High Speed Hitters inaabangan

SABIK na ang mga tagahanga ng mga dating F2 Logistics Cargo Movers na sina opposite hitter Kim Kianna Dy, middle blocker Majoy Baron at ace playmaker Kim Fajardo sa inaabangang pagkonekta sa PLDT High Speed Hitters para sa darating na ikapitong season ng Premier Volleyball League sa Pebrero.

Panibagong landas ang nakatakdang tahakin ng tatlo matapos mabuwag ang Cargo Movers nitong nagdaang Disyembre.

Naglipatan na ang ibang mga kakampi nitong sina Dawn Macandili-Catindig sa Cignal HD Spikers, Ivy Lacsina para sa NXLed Chameleons, Myla Pabl at Ethan Arce sa Petro Gazz Angels at sina Aby Marano at Ara Galang sa Chery Tiggo Crossovers.

“Ingatan nyo KKD namen! Reyna namin yan,” wika ni netizen Lynpau_29 sa Instagram. “Tagal naman ireveal,” sambit naman ni jhana827. “Paparating na ba sa exciting na part?” saad ni neks0912.

Sa kanyang Instagram story ay nagsimula nang magpakondisyon ang 28-anyos na 2021 PNVF champion at MVP na si Dy bilang paghahanda sa panibagong season, habang nakahanda na ring harapin nina Baron at Fajardo ang bagong landas matapos ang matagal na pananatili sa F2 Logistics.

Hindi naging madali ang taon para kay Dy nang hindi makapaglaro ng buong kumperensiya sa second All-Filipino, gayundin ang pagkawala sa semifinals ng Invitational Conference dulot ng iniindang kanang tuhod.

Nagpatuloy sa pagpapa-rehab ng kanyang tuhod ang 5-foot-10 spiker, na kasintahan ni Gilas Pilipinas member at Levanga Hokkaido forward Dwight Ramos, upang ihanda ang sarili sa bagong season.

Sa mismong post ng PLDT ay inihayag nito ang pagbabagong magaganap sa koponan ngayong taon, kung saan makakasama ng tatlong dating De La Salle Lady Spikers ang kapwa nila alumni na sina Mika Reyes at Erika Santos, gayundin ang powerhouse cast nina Fiola Ceballos, Jules Samonte, Honey Royse Tubino, Dell Palomata, Rachel Austero, Kath Arado, ace playmaker Rhea Dimaculangan at Filipino-Canadian Savannah Davison.

“We can restart anytime but nothing beats doing so during the first day of the year. New goals. New grit. New dreams. NEW! NEW! NEW! Ready? Ready! READY!!! Happy New Year, Team PLDT! We can’t wait to see you again soon!” ayon sa Instagram post na nagpapahayag ng tatlong panibagong manlalaro sa koponan.

Nauna nang inanunsiyo ng PLDT ang opisyal na paglisan sa koponan nina setter Angelica Legacion, outside hitter Mary Anne Mendres at opposite spiker Michelle Kathereen Morente.

(Gerard Arce)