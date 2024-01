John Clinton Abetong nagpasiklab sa nakalipas na 2023 Batang Pinoy

NAKAPAGTALA si John Clinton Abetong mula sa Dasmarinas City ng kanyang mga personal best at dapat sanang national age group mark sa nakalipas na pinagsabay na 2023 Batang Pinoy National Championships at Philippine National Games.

Nagtala si Abetong ng kahanga-hangang 49.59 segundo sa 400m, na nagtatakda ng bagong Philippine Age Grade Record para sa mga 15-taong gulang, ayon sa talaan ng PinoyAthletics.

Hindi lang siya nakabasag ng record kundi nasungkit din niya ang Batang Pinoy Senior Record, na nalampasan ang marka ni Majun Sulleza na 49.97 segundo na naitala noong 2016.

Sa kasalukuyan ay walang maideklarang opisyal na record ang Batang Pinoy hindi lamang sa athletics kundi pati sa iba pang mga isinasagawa nitong sports dahil sa paiba-iba ng ipinapatupad na age bracket at hindi kumpletong mga detalye at resulta sa mga kasaling sport simula noong unang isagawa sa Bacolod City.

Nagpatuloy ang dominasyon sa sprint ni Abetong sa mabilis na oras na 11.27 sa 100m, na isa pang senior meet record, na nalampasan ang 11.31 ni Mark Iguquisa na naitala noong 2016. Medyo malayo sa kanyang 11.21 personal best ang oras na kanyang naitala sa Weekly Relays.

(Lito Oredo)