Jerwin Ancajas pinatitigas din ang utak laban kay Takuma Inoue

KINAILANGANG maging kalmado ang mentalidad ni dating world champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas sa pakikipagharap kay World Boxing Association (WBA) bantamweight titlist Takuma Inoue sa Pebrero 24 sa Ryogoku Kokugikan National Sumo Arena sa Tokyo, Japan.

Kasunod ito ng pagkaubos ng mga Pilipinong kampeon sa nagdaang taon, kabilang ang sariwang pagkatalo ni dating unified IBF at WBA junior-featherweight champ Marlon “Nightmare” Tapales kontra sa nakatatandang kapatid ni Takuma na si “Monster” Naoya sa 10th round ng undisputed bout nila nitong Disyembre 26 sa Ariake Arena.

Nakatutok lamang umano sa title belt ang 32-anyos na dating long-time super-flyweight titlist at walang halong paghihiganting nararamdaman kasunod ng panibagong Pilipino na biniktima ng unbeaten Japanese at pound-for-pound boxer.

“Pure business itong kay Jerwin at dapat hindi ganyan [iniisip] ni Jerwin para hindi masira ang gameplan niya,” pahayag ni head trainer at manager Joven Jimenez sa mensahe sa Abante Sports matapos mapabilang si Tapales sa mga tinalong Pinoy na kinabibilangan nina Crimson Omayao, Jerson Mancio, Warlito Parrenas, Michael Dasmarinas, at dalawang beses si four-division world champion Nonito “The Filipino Flash” Donaire.

“’Yung belt lang kailangan namin makuha kaya pinagsisikapan namin nang husto iyung preparasyon sa laban.”

Minsan nang nabanggit ng kampo ni Ancajas na nais nilang makatapat ang nakatatandang Inoue sa hinaharap kung mabibigyan ng pagkakataon matapos mapurnada ang noo’y alok na makatapat nito sa mas mababang dibisyon, subalit kinalauna’y nawalan na ng koneksiyon.

Kasalukuyang planado na ang lahat ng dapat gawin ng kampo ni Ancajas na nakipagsanay sa Philippine National Boxing team para sa ilang sesyon ng sparring kina Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam at iba pa upang matantiya ang bilis ng mga kilos at galaw ni Takuma.

Patuloy ang pagsasanay nito sa Survival Camp sa Cavite kasama ang ilang mga piling boksingero, habang hinihintay na lamang ang pagdating ng iba pang ka-sparring nito na sina dating world challengers Jonas “Zorro” Sultan, Vincent “Asero” Astrolabio at Mike “Magic Plania.

“Makikita mo talagang hindi na kailangan pa ng foreign boxer’s para kay Jerwin kasi dito pa lang ang dami nang sparring partners,” sambit ni Jimenez na hanap nilang makita ang mga kahalintulad ng eistilo ni Inoue. “[Basta] laging paalala, kailangan lang bantayan ang laro ni Jerwin. Close door na talaga kapag malapit na ang laban para hindi maapektuhan ang boxer.”

(Gerard Arce)