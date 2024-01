Jared Bahay alanganin paglalaro sa Maroons

NAGDADALAWANG-ISIP na umano tumuloy sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons si high-school best prospect Jared Bahay para sa 87th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Naunang nag-anunsiyo ng paniniguro sa Fighting Maroons ang 18-anyos na scoring guard na naglaro sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles na nagbigay ng dalawang kampeonato sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc.

Subalit makaraan ang ilang buwan ay tila nagbago ang isip ng dating Gilas Pilipinas Youth member, na hindi maipaliwanag sa kasalukuyan ang kadahilanan ng pag-iisip nito kasama ang pamilya, na itinuturong dahilan ay ang pinagsamang academic at college basketball, habang kaugnay rin nito ang mga alok na maglaro sa ibang bansa.

Kumakamada ang 5-foot-9 guard ng 16.0 puntos, 11.0 rebounds at 3.0 steals sa CESAFI Season 23 Finals upang ibigay rito ang Finals MVP.

Hinirang rin na No.1 sa NBTC class ng 2003 si Bahay na nakatulong rin sa Central Visayas upang makuha ang kampeonato sa 2023 Palarong Pambansa para itaob ang National Capital Region.

Maituturing na nag-aangkin ng bilis, malinaw na tingin sa laro, mataas na basketball IQ at maaasahang three-point shooter si Bahay na tinitignang pinakamahusay na high school player sa bansa.

Hindi na bago ang lipatang nagaganap sa collegiate scene nang minsang magbago ang isip nina Jake Figueroa na unang maisip maglaro sa Adamson University Soaring Falcons patungo sa National University Bulldogs, gayundin sina Kean Baclaan at Gani Stevens na unang pili ang UST Growling Tigers patungo sa NU at UE Red Warriors, ayon sa pagkakasunod at si reigning Rookie of the Year Francis Lopez na inakalang maglalaro sa Ateneo Blue Eagles hanggang sa bumagsak sa UP Fighting Maroons.

(Gerard Arce)