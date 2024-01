HEAT on the go: Ito ang misyon ng microwave bag na inilunsad ng Japan, ang kauna-unahan sa buong mundo.

Tinawag itong Willtex Willcook at gawa ng mga henyo ng Sanky Consys Co. Ltd. isang Japanese company na sabi nga nito ay tiyak na magbibigay ng sakit ng ulo sa sektor ng food business.

Bakit nga ba hindi eh sa halip na kumain sa mga resto, puwedeng magdala na lang ng mircrowave bag at dito iinit ang baon nilang pagkain.

Makatitiyak ng malinis, makatitipid pa.

Ayon sa Sanky Consys Co. Ltd., ang Willtex Willcook ay parang laptop bag lang na maaaring isukbit sa balikat. Pero puwede raw itong uminit ng hanggang 80 degrees Celsius sa loob lang ng limang minuto at presto, may toated bread o mainit ka ng kape o sabaw na hihigupin.

Tinawag itong microwave bag pero hindi naman daw ito gumagamit ng microwaves.

“Willcook relies on a groundbreaking cloth heating system, generating heat from the fiber itself. The result? Quick, efficient warming that’s perfect for satisfying those spontaneous hunger pangs. You can also pop in an external battery, and your meal stays warm for a whole eight hours,’ ayon pa sa kompanya.

Samantala, hindi naman para lang sa mga hot meal ang Willcook. Puwede rin nitong panatilihing malamig ang inumin at iyan ay dahil sa tulong ng insulated layer boasting high cooling power ng bag.

“Willcook also has a high cooling power due to the effect of the heat insulating cotton and the aluminum film with high heat shielding effect that is included for heat retention,” dagdag ng kompanya.