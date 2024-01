Janno sinupalpal faney

Basag trip, o basag happiness ang netizen sa pamilya ni Janno Gibbs.

Sa Instagram post ni Janno ay makikitang rumarampa sa isang theme park sa Japan ang pamilya Gibbs.

Eh, may nag-comment nga na, “Your father just passed away.”

Na parang gusto ngang sabihin, na kamamatay lang ng tatay mong si Ronaldo Valdez, kaya wala kayong karapatang magsaya ngayong Bagong Taon.

At dito nga nagkomento si Janno na, “I know. And?”

Eh, hindi pa rin nagpaawat ang netizen at sinagot si Janno na, “Sadness does not seem to exist… not judging maybe behind each posts you’re all still crying inside.”

At siyempre, umalma na si Janno at muling sinagot ang netizen na, “You are judging. Shame on you.”

Sinuportahan naman si Janno ng mga fan niya.

“Kailangan po ba ipakita sa’yo ng buong pamilya nila kung paano sila nagluluksa behind closed doors or outside of social media? They don’t owe you anything.”

“Your comment was very insensitive and uncalled for. People grieve differently. Where’s your compassion? Please think before you comment on someone’s page.”

“Ayokong isiping epal ka… pero ganun na nga.”

“Eh ano naman kung maging masaya sila at mag-celebrate ang nawala na sa buhay natin ‘di na babalik need to move on hindi pwede bagong taon na lugmok pa rin sa lungkot leave the past behind!”

“Maybe this was planned months ago, hindi biro ang gastos sa japan trip para icancel. Wala naman nakakaalam na ganun mangyayari, or eto yung way nila para mabilis maka-cope up. Their life must go on.”

Anyway, sa huli ay humingi ng sorry ang netizen.

“I truly apologize. Shame on me for my comments. I just lost my mother and you are all very right. I was wrong and we all grieve differently. And I am not part of the family and Janno does not owe me any. Sorry, sorry and sorry. My comments were insensitive. Sorry again. God bless you all. I even prayed about it and really felt so bad about what I said. My apology may not be taken which I do understand but it taught me a lot. Peace.”

Matatandaang pumanaw ang batikang aktor na si Ronaldo Valdez noong Disyembre 17, 2023.

(Dondon Sermino)