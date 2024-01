Healthy New Year’s resolution, napapanindigan mo ba?

Bagong Taon na at kailangan nang magbagong buhay at mabago na rin ang lifestyle, lalo na ng mga chubby dyan at ituloy na ang balik alindog program na matagal nang nasa wish list mo at inaasam-asam, kaya naman narito ang ilang tips para makuha ang iyong health goals.

Magbawas ng timbang – Ang iyong New Year’s resolution na magbawas ng timbang ay mahalaga para sa iyo kaya kailangang mag-focus sa pagda-diet. Kumain ng sapat na gulay at prutas na kailangan ng katawan.

Kumain ng healthy – Hindi naman masama ang kumain ng marami basta healthy at mainam para sa katawan at kalusugan ang kakainin. Inirerekomenda ang pagkain ng fruits and vegetables na mayayaman sa fiber at low in calories and fat.

Galaw-galaw din pag may time – Wag sanayin ang katawan sa kakaupo. Mag-inat-inat at gumalaw-galaw din para mabatak ang katawan. Isa pa sa magandang move ay ang pagpanhik sa hagdan. Wag nang gumamit ng elevator o escalator kung di kataasan, lakad-lakad din.

Schedule an annual checkup – Mainam na kumokonsuta din sa doctor para sa personal na kalusugan. Hindi porke’t payat ka ay healthy o seksi na. Mas healthy pa nga ang malulusog kung titingnan.

Umiwas sa nega para mabawasan ang stress – Ang pakikiharap sa mga negatibong taong kausap ay nakakasira ng mood at nakakadagdag ng stress lalo pa kung bogols ang kausap at mahirap makaintindi.

Get more sleep – Bigyan ang sarili ng maganda at masarap na pahinga o tulog. Sa puntong iyan ay tiyak na maganda ang patutunguhan ng iyong katawan at kinabukasan.

Iwasan ang bisyo – Nakasisira ng mood sa katawan kapag may bisyo ka na inaalagaan. Subukang alisin ang bisyong paninigarilyo, bawasan ang inom at alisin na ang sugal. Bukod sa makakaipon ka na ay mapaghahandaan mo ang maganda mong future.

Siguraduhing nakakamit ang inyong mga New Year’s resolution upang sa susunod na taon ay iba naman at hindi ang paulit-uilit na hiling na hindi naman naisasagawa kundi sa umpisa lang. (Vick Aquino)