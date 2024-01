Gilas Pilipinas sasaluduhan sa San Miguel-PSA Awards

NILABANAN ng GILAS Pilipinas ang lahat ng matitinding pagsubok tungo sa pag-angat nito bilang isa sa mga pinaka-inspiring na kwento sa sports sa 2023.

Mabilisan na nabuo sa huling minuto, ang hinirang na coach na si Tim Cone ay nagtungo sa Hangzhou, China para sa 19th Asian Games na walang inaasahan dahil sa mga pangyayari at karanasan na dinaanan nito ilang linggo lamang ang lumipas sa pinakamalaking aktibidad na isinagawa tampok ang mga bansa sa rehiyon.

Ngunit ang mga Filipino cagers ay bumangon sa okasyon, inilabas ang isa sa pinakadakilang pagbabalik sa kasaysayan ng Asiad sa kanilang paraan upang mabawi ang mahalagang ginto na nakatakas sa bansa sa nakalipas na 61 taon.

Ang espesyal na tagumpay ay nagbigay sa bansang ito ng higit sa 100 milyong katao ng labis na kasiyahan at ibinalik ang pagmamalaki at pananampalataya sa Philippine basketball na isa pa rin sa pinakamahusay sa Asya.

Sa Enero 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel, ang buong Gilas Pilipinas team ay magkakaroon ng magandang sandali sa San Miguel Corporation (SMC)-PSA Annual Awards Night bilang mga recipient ng 2023 President’s Award.

“Ipinagmamalaki nila ang bansa sa kanilang epic feat at inspiring story na ikukuwento at isasalaysay muli sa mga susunod na taon,” sabi ni PSA President Nelson Beltran, sports editor ng The Philippine Star.

Ang gala night ay inihandog ng ArenaPlus, ang pangunahing sports entertainment gateway sa bansa, kasama ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, PLDT/Smart at MILO bilang mga pangunahing sponsor. Ang iba pang sumusuporta sa event ay ang Samahang Basketbol ng Pilipinas, Premier Volleyball League, 1-Pacman Partylist ni Rep. Mikee Romero at Rain or Shine.

Pagpunta sa Asiad, si Cone, na pumalit kay Chot Reyes, ay mayroon lamang tatlong linggo na paghahanda sa isang koponan na pinanatili lamang ang apat na manlalaro mula sa core na nakitaan ng aksiyon sa FIBA World Cup.

Halos nanlumo nang matalo ang bansa sa Jordan sa preliminaries, 87-62, nag-iwan sa koponan na walang ibang pagpipilian kundi ang manalo sa kanilang huling apat na laro upang makuha ang pinakaaasam na ginto.

Ngunit bilang patunay sa katatagan nito, hindi kumurap ang Gilas at nagpagulong-gulong simula sa 80-41 na pagkatalo sa Qatar sa quarterfinal qualification, bago nakaiwas sa bala laban sa hot-shooting Iran, 84-83, sa Final 8.

Dumating ang milagro sa Hangzhou na nakita ang pambansang koponan na umahon mula sa 20-puntos na paghahabol sa host at defending champion China sa semifinals, 77-76, habang si Justin Browlee ay nagpasok ng dalawang tila palaso na three-pointer sa papatapos na sandali na pinatahimik ang dinumog na mga Chinese sa Hangzhou Olympic Center.

Dahil sa napakalaking panalo, isang mataas na Gilas ang nagpakita laban sa Jordan sa championship round at umiskor ng 80-70 payback upang makuha ang unang Asian basketball gold ng bansa sa loob ng mahigit anim na dekada o mula noong yumaong Hall of Famer na si Caloy Loyzaga at nasakop ng Philippine squad ang 1962 edition sa Jakarta, Indonesia.

(Lito Oredo)