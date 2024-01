Forecast para sa 2024

Galing ang salitang “Enero” sa lumang Espanyol na “janero” o “jenero,” na nanggaling naman sa Romanong ianuarius.

Mula ito kay Ianus o Janus, ang diyos ng mga pintuan, na madalas iguhit nang may dalawang mukha– isang nakatingin sa nakaraan, at isa sa hinaharap.

At dahil nakapagbalik-tanaw na tayo nitong mga nagdaang linggo, hayaan ninyo akong magbaling ng tingin sa bagong-dating na taon. Ano nga ba ang mga puwedeng mangyari, ang posible, mga puwedeng asahan, sa larangan ng politika para sa 2024?

Asahan natin, sa wakas, ang final dismissal ng mga kathang-isip na kaso laban kay Leila de Lima. Walang ebidensya, at isa-isa na ring nagbabawi ng testimonya ang mga sinasabing “testigo.” Malaya na si Leila; asahan nating malilinis ang kanyang mabuting pangalan.

Sa tantiya ko, mangyayari sa SMNI ang nangyari sa ABS-CBN noong 2020. Babawian ng prangkisa ang SMNI at pipigilan silang umere.

Ngayong 2024, magkakaroon ng malinaw na ruling ang Korte Suprema ukol sa mga confidential funds na naging mainit na isyu nitong nakaraang mga buwan. Saan nga ba puwedeng gamitin ito, at aling mga ahensya o tanggapan ang puwedeng magkaroon ng confidential funds, ayon sa kanilang mandato?

Hindi natin inaasahang tatantanan ng Tsina ang panghaharass at pag-encroach sa tubig at mga isla sa West Philippine Sea; bagkus, lalo pa itong dadalas at titindi. Sasabayan nila ito ng pagkakalat ng propaganda at disimpormasyon sa social media. Makikita natin kung sino sa mga opisyal ng gobyerno ang tunay na nasa panig ng Pilipino, at kung sino ang mananahimik o papanig sa mensaheng ipapakalat ng Tsina.

Mahalagang bantayan ang dalawang huling nabanggit, dahil papasok na tayo sa halalan ng 2025. Ibig sabihin, magiging panahon ng pagdedeklara ng kandidatura at kampanya ang 2024. Magiging campaign issue ang korupsyon at ang panghihimasok ng Tsina sa West Philippine Sea.

Ang fearless forecast ko ukol sa halalan: Magkakaroon ng sariling senate slate ang panig ni Sara Duterte, at tatakbo sila nang hiwalay sa slate ng administrasyong Marcos. Susubukin nilang sabihin na hindi sila kontra sa administrasyon, na hindi sila oposisyon, pero magiging malinaw sa taumbayan ang hidwaan sa pagitan ng magkabilang kampo.

Karugtong nito ang isa ko pang prediksyon: Aalis sa Gabinete si Sara Duterte. Iinit ang bangayan sa pagitan ng kanyang kampo at ng kampo ng administrasyon, lalo pa’t magsisimulang mag-ingay sa media ang mga kandidato sa Senado. Magiging masyadong matindi ang pressure at mapipilitang magbitaw bilang DepEd Secretary si Ginang Duterte.

At para naman sa kanyang ama: Uusad ang kaso sa International Criminal Court ukol sa polisiya ng pagpaslang kaugnay sa kanyang drug war. Gugulong ang imbestigasyon. Mapapagtanto niya isang araw: Wala na siya sa poder. Tinutugis na siya ng katarungan.

Maghanda na ang kailangang maghanda; kabahan na ang kakabahan. Magiging exciting at interesante ang 2024.