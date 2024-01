Kinumpirma ng Commission on Higher Education (CHED) na inatasan nila ang mga state at local universities na itigil na ang pag-aalok ng senior high school (SHS) program sa buong bansa.

Sa isang memorandum na may petsang December 29, 2023, pinaliwanag ni CHED chairman Prospero De Vera III na ang pagtulong ng State Universities and Colleges (SUCs) at Local Universities and Colleges (LUCs) sa basic education sa pa-mamagitan ng SHS ay limitado lamang sa K-12 transi-tion period mula School Year (SY) 2016-2017 hanggang SY 2020-2021.

Binanggit din ni De Vera na nag-isyu na ng abiso ang Department of Education (DepEd) na wala nang benepisyaryo ng government assistance to students and teachers in private education (GASTPE) sa mga SUC at LUC simula sa SY 2023-2024.

Magkakaroon lamang ng exception sa mga estudyante na magiging grade 12 sa SY 2023-2024. Ang mga SUC at LUC na may laboratory school ay tatanggap pa rin ng enrollee pero hindi na puwede ang voucher system.

Inatasan na rin ang mga presidente at officer-in-charge ng SUC na ipagbigay-alam sa kanilang Board of Trustees at Board of Regents ang pagpapatigil ng SHS program dahil wala nang legal na basehan para ipagpatuloy ang pagpopondo rito.

Sa inisyal na pagtaya ng Department of Education, higit kumulang sa 17,000 grade 11 students sa SUC at LUC ang apektado. Nababahala ang DepEd sa mga estudyanteng maaapektuhan sa pagtanggal ng SHS program sa mga SUC at LUC.

Ayon kay Education Undersecretary Michael Poa, nakapaglaan na sila ng suporta sa mga grade 11 students na nakapag-enroll sa mga SUC at LUC bago pa man ang pasukan habang ang mga grade 12 ay pasok na sa voucher program.

“We’re not removing grades 11 and 12 because DepEd and CHED cannot remove unilaterally. What we’re talking about is the discontinuation of the SHS program in SUCs and LUCs because the transitory period is already over,” paliwanag ni Poa.

Kasalukuyang inaasikaso ng DepEd sa mga regional office kung may apektadong grade 11 students pa na nasa SUCs at LUCs na hindi kasama sa SHS program. (Vick Aquino)