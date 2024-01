Daniel pinatamaan: Kathryn patuloy pagsikat, ‘di kailangan ka-love team

Tunay ngang ‘Philo-menal’ si Kathryn Bernardo dahil patok ang latest movie niya na ‘A Very Good Girl’ sa buong mundo.

Ang dami ngang curious sa kakaibang character ni Kathryn sa movie na si Philo kaya simula nang maging available ito streaming platform na Netflix ay parati itong Top 1 movie ng Netflix Philippines.

Pasok din ito sa Top 10 movies ng Netflix sa ibang bansa gaya ng Bahrain, Kuwait, Qatar, and UAE.

Kathryn is mothering or slaying dahil ang ‘A Very Good Girl’ ang Top 5 most non-English movie sa Netflix para sa week ng December 25 to 31, 2023.

Ayon pa sa streaming platform, nakapagtala ang movie ng 2.4 million views mula noong December 27 kung kailan ito pinalabas hanggang December 31, 2023.

Ang Brazilian movie na ‘Vampire in the Family’ ang nanguna na sinundan naman ng ‘Curry and Cyanide: The Jolly Joseph Case’, ‘Thank You, I’m Sorry’, ‘Kho Gaye Hum Kahan’, at ikalima nga ang revenge movie nina Kathryn, Dolly de Leon.

Sa kanyang social media post ay nagpasalamat si Kathryn sa mga sumuporta ng kanyang pelikula sa streaming platform.

Marami namang faney ang nag-congrats sa kanya at kumuda pa ang ilan na hindi niya kailangan ng ka-love team para maging succesful ang pelikula.

Kaloka lang na pinatamaan pa ng ibang mga faney si Daniel Padilla na ex-love team cum ex-boyfriend ni Kathryn, ‘noh?!

Pak!

(Byx Almacen)