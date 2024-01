Claudine binalikan pambabakod ni Rico

Unang guest ni Luis Manzano ngayong 2024 sa kanyang vlog na ‘Luis Listens’ si Claudine Barretto.

Masaya si Luis na tinupad ng Optimum Star ang pangako nitong mag-guest sa vlog niya.

Isa sa napag-usapan nila ang yumaong actor na si Rico Yan na dating ka-love team at boyfriend ni Claudine.

Kinuwento ng bida ng ‘Lovers and Liars’ ang ginawang da moves sa kanya ni Rico.

“We were four years actually together. Magpa-five talaga ‘yon, but nung time na ‘yon… hindi ko alam kasi na… girlfriend na pala niya ako.

“Magka-away kami, we didn’t get along talaga. Super away kami sa set, pero pagka-action na, take na, parang akala mo okey na okey.”

Kuwento niya pa, “Talagang sinasabi ni Direk (Wenn Deramas), ‘Ay naku Claudine, ginaganyan ka ni Rico kasi may gusto sa’yo ‘yan.”

“So right after Mark (Fernandez), binakuran na talaga ako.”

Marami nga ang natuwa sa pagbahagi na ito ni Claudine kay Rico dahil kahit wala na nga ito ay marami pa rin ang supporter ng tambalan nila.

Samantala, okey at blessed daw ang status ng life ngayon ni Claudine at ini-enjoy daw niya ang pagbabalik niya sa teleserye.

Bonggels!

(Byx Almacen)