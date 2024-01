Caitlin Viray nagpaalam na sa Choco Mucho Flying Titans

TINAPOS ni power-lefty spiker Caitlin Viray ang kanyang pananatili sa fan-favorite na Choco Mucho Flying Titans upang dalhin ang sarili sa panibagong grupo bago magsimula ang kampanya ng 7th Premier Volleyball League simula Pebrero.

Nagbigay ng matinding hambalos ang dating Santo Tomas Golden Tigresses sa Flying Titans sapol noong magsimula ang COVID-19 pandemya taong 2020, hanggang sa makalaro ito noong 2021 Open Conference na tumapos sa fourth place.

Naging parte rin ang 5-foot-8 opposite hitter ng dalawang unang podium finish ng Choco Mucho sa 2023 VTV International Women’s Volleyball Cup sa Lao Cai, Vietnam noong nagdaang Agosto sa third place, habang nakamit nito ang unang medalya sa PVL sa first runner-up nitong nakalipas na Disyembre laban sa utol sa Rebisco na Creamline Cool Smashers.

“It was a pleasure being a Titan Nothing but gratitude to my team mates, coaches and management,” pahayag ni Viray sa kanyang Instagram post. “To everyone who believed and supported my journey as a Titan, thank you so much. On to the next.”

(Gerard Arce)