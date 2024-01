Buntis ba talaga? Pia walang kupas ang alindog, super lantad ng boobey, abs

Kaloka ang debate ng mga faney at netizen sa Instagram wall ni Pia Wurtzbach!

Nagtatalo-talo sila kung buntis ba talaga o hindi pa si Pia!

Eh kasi nga, ang tingin ng iba, buntis na si Pia, na kesyo may nakita na silang baby bump, ha!

Pero giit ng iba, abs nga ang pinasilip ni Pia, pero bakit parang pinipilit pa rin ng iba na buntis nga ang misis ni Jeremy Jauncey?

Anyway, sa Instagram story ni Pia ay makikita ang pagdyi-gym niya.

At oo naman, super impis ang tiyan niya, at panaka-nakang lumalabas nga ang kanyang abs.

“A successful first day back at the gym!” sey ni Pia, na pinasalamatan ang gym coach niya.

Pero, `yun nga, kataka-taka na iba-iba ang nakikita ng mga netizen sa katawan niya.

“Am I just the one who notices? I’m seeing a baby bump on the 1st photo. If so, congratulations.”

“Baby bump is saying Hi. Congratulations.”

“So excited for their first baby.”

“Sinag lang ng araw kaya parang nagkaroon ng illusion na baby bump. Wag kayo manguna baka ma-pressure sila.”

“Pinakita na nga ang abs pero comment pa din na baby bump? I know excited ang lahat na sana mabuntis na. Pero hindi naman seguro malabo ang paningin niyo, diba?”

“Pala-desisyon kayo, no!”

“Definitely no baby bump now.”

“Stop it guys, walang baby bump.”

Well, dedma lang si Pia sa debate ng mga follower niya. Na dapat lang naman, if ever na preggy nga siya, siya at siya lang ang puwedeng mag-announce noon, sa tamang araw, tamang panahon.

Pero tama naman ang obserbasyon ng marami na hindi dapat pinag-uusapan ang tungkol sa pagbubuntis, kesehodang bagong kasal pa ang babae.

Remember, sinabi ni Anne Curtis noon na slight offensive kapag kinu-question ang babae kung kailan siya mabubuntis, o kung buntis ba siya?

(Dondon Sermino)