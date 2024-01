Bumida sa talent show 

Sumali raw ako sa isang talent show, tas sa panaginip ko nakita ko pa na may partner daw ako na hindi ko naman kakilala or what. Ano kayang ibig sabihin nito?

Maymay

Ang talent show na nakita mo sa iyong panaginip ay maiiuugnay sa kung paano ka makisalamuha sa ibang tao at kung paano mo ginagamit ang mga kakayahan mo para magtagumpay ka.

Iba-iba tayo ng paraan ng pagharap sa mga problema, pagpili ng bawat option, at maging ang pag-appreciate sa mga bagay na meron tayo. Ang pagsali mo sa talent show ay nangangahulugan na meron kang nakikita na wala sa iba, na-tap mo ang natatago mong potensyal.

Pero, hindi ito nangangahulugan na kayang-kaya mo nang mag-isa.

Nangangailangan ka pa rin ng gabay mula sa ibang tao para mas matutuhan mo ang pamumuhay nang walang pinagsisisihan.

Isang wake up call ang talent show sa iyong panaginip. Sinasabi nito na kailangan mong i-consider ang lahat ng mga aspekto ng iyong buhay at tukuyin kung alina ng kailangan mo sa ngayon at mga pangarap mo para sa future.

Mahala ring ikonsidera ang reaksyon ng mga tao sa talent show na sinalihan mo. Dalawa ang maaari nilang maging reaksyon – ang matuwa sa naging performance mo o kaya naman ay maging kritikal sa iyong ipinakita. Isa itong pangitain na maraming manghuhusga sa iyo.

Hindi naman nito sinasabi na negatibo agad ang mangyayari, nangangahulugan lang ito na kailangan mong makinig sa kanila para maunawaan sila at i-apply anuman ang maganda nilang judgment sa iyo.

Sa kabilang banda, nangangahulugan din ang panaginip na ito na nangangailangan ka ng social approval para sa iyong desisyon o kaya naman ay behavior. Halimbawa, lagi mong iniisip ang sasabihin ng iba bago mo suotin ang isang damit. Hindi naman ito totally masama, pero mas maganda kung magkakaroon ka ng sarili mong desisyon at maging confident sa iyong sarili.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com