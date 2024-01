Bugbog sarado man sa mga basher Andrea inspirasyon pa rin ng kababaihan

Pitong oras inabot ang pag-edit ni Andrea Brillantes ng video na pinost niya sa Instagram. At bongga siya, na kung siya talaga ang nag-edit, ang husay niya, ha!

Bale ito nga ang summary ng kanyang 2023, na sabi nga niya ay puno ng pagsubok. Na maraming ups and downs ang nangyari sa buhay niya. Na feeling niya ay nakasakay siya sa rollercoaster, sa paiba-ibang kundisyon, sitwasyon na nasuungan niya.

Na feeling niya ay tatlong magkakaibang tao siya nitong 2023, dahil sa mga pinagdaanan niya. May masaya, malungkot, at siyempre matagumpay.

Inamin nga niyang maraming beses siyang umiyak nitong 2023. Pero maraming beses din siyang humalakhak.

Pero siyempre, ang mga magagandang pangyayari sa buhay niya ang mas binigyang diin ni Andrea.

Nagkaroon nga raw siya ng negosyo, na-notice siya ng kanyang mga idolo mula sa iba’t ibang panig ng mundo. At siyempre, nakadalo siya sa fashion week, at nakilala ang mga hinahangaan niyang personalidad.

Masaya rin siya na nakapunta siya sa iba’t ibang bansa.

Naniniwala si Andrea na ang 2024 niya ay tungkol sa paglago o growth. Dahil ang 2023 nga raw ay about healing.

“I am beyond grateful for everything I experienced and for everyone who was a part of my year. I deeply appreciate each and every one of you,” sabi lang ni Andrea.

Naiyak nga sa video na `yon ang mga tagahanga ni Andrea, o mga taong malapit sa kanya.

Pero siyempre, hindi natuwa ang mga basher niya. Lalo na `yung mga naniniwala na siya ang naging rason kung bakit nasira ang KathNiel.

Na baka raw ngayong 2024 ay mas maraming relasyon ang masira, dahil daw kay Andrea.

Pero payo ng mga nagmamahal sa kanya, “Go live your life while these haters stay. Don’t mind them.”

Na para sa kanila, kahit ano pa ang sabihin kay Andrea, inspirasyon pa rin siya ng mga kababaihan ngayon.

“Amazing girl. You are a tough girl. You are an inspiration of this generation. Very strong, wiser. Hooray to a beautiful soul.”

Well, sabi nga, kahit anong bira pa ng mga basher kay Andrea, lalo raw lumalakas ang powers niya, at mas gumaganda ang buhay niya.

So, more haters, more money. Kaloka!

(Dondon Sermino)