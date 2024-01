PUMALO na sa 30 katao ang naiulat na nasawi sa magnitude 7.6 na lindol na yumanig sa Japan noong Bagong Taon.

Nagpadala na rin ang pamahalaan ng Japan ng mga sundalo, bumbero at pulis sa Noto Peninsula sa Ishikawa prefecture para tumulong sa search and rescue operation sa lugar.

“The search and rescue of those impacted by the quake is a battle against time,” ani Prime Minister Fumio Kishida sa emergency disaster meeting.

Ani pa ni Kishida, nahihirapan ang mga ipinadalang rescuer na makarating sa Noto peninsula dahil sa mga sirang kalsada.

Sa ulat ng public broadcaster NHK, nasa 500 katao pa ang stranded sa loob ng kanilang mga sasakyan sa mga parking area.

Sinabi naman ni Suzu Mayor Masuhiro Izumiya na mahigit 1,000 bahay sa kanilang lugar ang nawasak ng lindol.

(Vince Pagaduan)