Big Lagoon, Jaguar tumatak nitong 2023

TUMATAK ang pangalan ni Big Lagoon sa industriya ng karera dahil sa back-to-back win nito sa Presidential Gold Cup, pinakahuli noong Disyembre 17, kaya naman maganda ang pagtatapos ng taong 2023 ng kanyang connections.

Ipinakita ng champion horse na si Big Lagoon ang kanyang husay sa karerahan nang angkinin nito ang titulo sa 2023 PCSO-PGC na pinakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Bukod sa history ay tumataginting na P6M premyo ang hinamig ng winning horse owner na si Melaine Habla kaya tiyak na masaya ang selebrasyon nila ng nagdaang Pasko at pagsalubong sa 2024.

Dahil sa husay na ipinakita ni Big Lagoon sa mga sinalihang karera sa taong 2023 ay posibleng mahirang itong Horse-of-the-Year.

Ginabayan ni class A rider John Alvin Guce si Big Lagoon, siya ang kasalukuyang top jockey at pwede rin siyang maging Jockey-of-the-Year.

Samantala, dalawang titulo ang kinalawit ni Jaguar sa Triple Crown Championship series kaya masaya rin ang mga connection nito.

Pinagwagian ni Jaguar ang second at third leg ng Triple Crown habang si La Trouppei ang bumida sa first leg.

Nagpatuloy ang matikas na performance ni Jaguar, pagkatapos ng Triple Crown ay nakapagpanalo pa siya ng stakes race tulad ng 2023 PCSO-3YO Locally Bred Grand Derby noong Oktubre.

Paniguradong mag-uumento pa ang kabayong si Jaguar lalo na at maraming malalaking karera ang kanyang lalahukan ngayong taon.

Tiyak na aabangan ng mga karerista si Jaguar na posibleng maging champion sa PGC sa 2024 at makaharap si Big Lagoon at ibang veteran stake race campaigner na mga kabayo.

(Elech Dawa)