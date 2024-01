Annabelle aksidenteng na-like New Year post ni Sarah Lahbati

Nakakaloka dahil kami ang kinukulit ng ibang entertainment press, showbiz TV reporters tungkol sa pagla-like raw ni Annabelle Rama sa isa sa mga post ni Sarah Lahbati sa Instagram noong January 1.

Nagulantang at ikinatuwa kasi ng mga netizen nang makita nila na isa ang nanay ni Richard Gutierrez sa mga nag-like sa post ni Sarah noong New Year’s day.

Sa gitna ito ng isyu ng paghihiwalay umano ng anak niyang si Richard Gutierrez at ni Sarah.

Siyempre may isyu kasi sa mag-biyenan kaya ikinagulat ‘yon ng marami.

Sa post nga ni Sarah ay makikita ang pictures ng pagbabakasyon niya kasama ang pamilya sa Bohol.

Caption ni Sarah, “1/366,” at napansin ng netizens na isa sa mga nag-like sa post si Tita Annabelle.

Sunod-sunod naman ang komento ng followers ni Sarah.

Ilan sa mga komento ay, “Nag-like si ms annabelle sa post mo, day @sarahlahbati Sana magkabati na kayo buong pamilya. There’s no better way to move forward than to be reunited with ur in-laws this 2024!” at “Aww nag heart si Mamshie Annabelle.”

But wait! May istorya sa pagkaka-like ni Annabelle sa post na ‘yon ni Sarah.

At dahil marami nga ang nangungulit sa amin tungkol doon, tinawagan namin si Tita Annabelle na nasa Tokyo, Japan pa noong Tuesday night.

Jun: “Ang bongga Tita, nagkakagulo ang netizens pati mga reporter. Ni-like mo kasi ang post kahapon (Monday) ni Sarah.”

Annabelle: “Ha? Wala akong nila-like. Bakit ko ila-like?”

Jun: “Nakita ko mismo Tita. Nagtaka nga ako. Baka aksidente mo napindot?”

Annabelle: “Bising-busy kami kahapon. Nag-pictorial pa kami. Wala akong panahon mag-check ng mga post. Lumindol pa.”

Feeling ni Tita Annabelle, isa sa mga apong kasama niya sa Tokyo ang aksidenteng nakapag-like sa post ni Sarah.

“Alam mo naman ang mga apo ko, ang hilig hiramin ang phone ko. Baka napindot nila,” tsika pa ni Tita Annabelle.

Pagkatapos naming mag-usap at nang i-check namin ang post ni Sarah na aksidenteng na-like ng kung sino man na humawak ng cellphone ni Tita Annabelle ay hindi na naka-like roon ang nanay ni Richard.

In fairness, hindi pa naman ina-unfollow ni Tita Annabelle si Sarah sa Instagram.

‘Yun na!