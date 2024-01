Amag sa tinapay, wag idedma

Sadyang masarap ang tinapay. Kahit saan pa nagmula at gawa. Mayroong wheat bread, flour bread, corn bread, oat bread at iba pa. Healthy na at masarap kahit walang palaman. Pero safe nga bang kainin ang tinapay kapag may amag na?

Ang amag sa tinapay o molds ay isang fungus na tumutubo kapag nasa mainit o basang lugar ang pinaglalagyan ng tinapay.

Alam nyo bang may dalawang uri ng amag, isang nakalalason at hindi nakakalason.

Nakalalason ang amag dahil makakaranas ka ng pagsusuka, pagtatae, at sa ilang mga kaso ay maaaring makaapekto sa nervous system habang ang isa naman ay lunas o tradisyonal na gamot.

Kapag naman siguro mabaho na ay hindi na talaga puwedeng kainin pa at huwag nang pilitin pa, nakasasama din na pipigtasin lamang ang bahaging may amag ay ok nang kainin ang kalahati.

Tandaan, huwag sirain ang buhay dahil sa amag. Maraming tinapay kaya kumain nang maayos lamang at safe pa ang katawan.

Para naman maiwasan na magkaroon ng amag ang tinapay ay ilagay ito sa malinis na sisidlan, siguraduhing selyado maiigi ang tinapay at hindi naaarawan o basa ang paligid nito. Ito ay para hindi maubo ang amag na makasisira sa inyong pagkain. (Vick Aquino)