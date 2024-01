Alden ‘di iniwasan bading issue

Kinabiliban si Alden Richard sa pagharap niya sa bading issue!

Sa ‘Toni Talks’ guesting kasi ni Alden sa Toni Gonzaga Studio YouTube channel ni Toni Gonzaga na uploaded noong January 2, napag-usapan ng Kapuso actor at actress-TV host ang tungkol doon.

“What are you tired hearing about?” ang dialogue ni Toni na sinagot naman ni Alden ng, “Sa gender issue! Tingin nyo ganun? Fine! Tingin nyo bading? Fine! Ang iniisip ko nga minsan ‘pag may mga rumors, wala na bang iba?”

Nakakabilib nga si Alden na hinarap niya ang isyung ‘yon dahil marami talaga ang nang-iintriga sa kanya.

Marami rin kasi ang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring girlfriend si Alden?

Para sa mga nakapanood na ng interview ni Toni sa aktor, kahanga-hanga rin si Alden nang sabihin niyang, “I have my life right now. I am happy. Perfectly happy with what I have, what I am able to do at the moment. I seize every opportunity!”

Tama nga raw ang sinabing ‘yon ni Alden at pati sa paliwanag niya na hindi niya mako-control kung ganun ang ginagawang isyu sa kanya.

Ang galing nga raw sumagot ni Alden at nakakabilib na nagawa niyang i-address ang gender issue sa kanya, ha!

Sabi nga ng ilang mga taga-showbiz na nakausap namin, bilib sila sa tapang ni Alden na harapin ang isyung ‘yon!

Samantala, almost 650k na ang nanood ng interview ni Toni kay Alden sa loob lamang ng 21 hours.

Bongga! (Byx Almacen)