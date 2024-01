Kinalampag ng Akbayan Party-list ang Department of Transportation na huwag magpadalos-dalos sa PUV moderniza-tion program matapos lumabas na 40% lamang ng mga jeepney sa Metro Manila ang nakapag-consolidate.

Dahil dito, nanawagan sila sa gobyerno na muling palawigin ang deadline sa PUVMP upang makahabol ang ibang oper-ator na nagnanais maka-pasok sa programa.

“We urge the government to further enhance government subsidies to ease the financial burden on op-erators and owners upgra¬ding to modern jeepneys. While recognizing the be¬nefits of modernization, rushing the phase-out of traditional PUVs risks disproportionately affecting vulnerable communities,” pakiusap din ng Akbayan.