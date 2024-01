Kukuwestiyonin ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang legalidad o constitutionality ng 2024 na-tional budget sa Supreme Court.

Ayon kay Pimentel, kinakausap niya ang ilang miyembro ng Kamara de Representantes para samahan siya sa pagsasam-pa ng kaso sa Korte Suprema

“As a matter of fact, malapit ko nang matapos yung outline ng kaso namin as to why the additional P450 billion in un-programmed funds is un-constitutional,” sabi ni Pimentel sa Zoom interview ng mga reporter.

Aniya, tinatapos na niya ang petisyon para kuwestiyunin ang ginawang pagdadag ng Kongreso sa unprogrammed ap-propriations na nagkakahalaga ng P449.5 bilyon, na aniya’y labag sa Konstitusyon.

Una rito, binatikos ni Albay Representative Edcel Lagman ang idinagdag na P449.5 bilyong unprogrammed fund at tinawag niya itong “constitu-tional infirmity.”

Sabi pa ni Pimentel, ito ang ikatlong sunod na taon naabuso ang unprogrammed funds sa ilalim ng national budget at kung hindi umano matitigil ang gawaing ito, lalo pa itong aabusuhin.

Noong 2022, P100 bilyon ang nadagdag na unprogrammed funds habang mahigit P300 bilyon naman noong 2023.

“We should always respect the Constitution. More than the budge¬t na ito, it’s respecting the Constitution. From my memory, this is the third year in a row na parang naaabuso na ‘yong unprogrammed funds,” ayon kay Pimentel. (Din-do Matining)