KABILANG ang 10-buwang gulang na sanggol sa hanay ng 557 na mga biktima ng Fireworks Related Injury (FWRI) hanggang kahapon.

Ayon sa Department of Health (DOH), pina­kabatang biktima ng pa­putok ang sanggol habang 77-anyos naman ang pinakamatanda at kasama sila sa 114 bagong kaso na naitala ng FWRI Report No. 13 mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Sinabi ng kagawaran na nasugatan ang kanang mata ng 10 buwan gulang na sanggol mula sa National Capital Region (NCR) matapos itong tamaan ng nasindihang kwitis.

Samantala, nagtamo ng paso sa katawan ang isang 77-anyos na matandang lalaki mula sa Ilocos Region dahil sa inihagis na whistle bomb.

Nabatid na 98.6% ng biktima ng paputok ay mga lalaki.

Sinabi ng DOH na malapit nang magsara ang FWRI surveillance para sa nakaraang taon pero nakakatanggap pa rin sila ng mga ulat. Gagamitin umano ito ng kagawaran para itulak ang mas mahigpit na pagbabawal sa mga paputok sa Pasko 2024 at Bagong Taon 2025. ­

(Juliet de Loza-Cudia)