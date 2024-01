Isang panukala ang inihain sa Kamara de Representantes upang limitahan ang bilang ng mga baril at bala na maaaring mairehistro ng isang indibidwal.

Inihain ni CIBAC party-list Rep. Bro. Eddie Villanueva ang House Bill 9718 upang maamiyendahan ang Comprehensive Fire-arms and Ammunition Regulation Act (Republic Act 10591) matapos na lumabas ang ulat kaugnay ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno na nagparehistro ng mahigit 300 baril dalawang linggo bago ito bumaba sa puwesto.

Hindi pinangalanan ni Villanueva sa panukala ang dating opisyal subalit batay sa mga ulat ito ay si dating Pangulong Ro-drigo Duterte.

Sa ilalim ng RA 10591 ang isang certified gun collector ay maaaring magparehistro ng mahigit sa 15 baril.

“This provision must be amended and provide a maximum limit for an individual citizen to own and possess firearms. Allowing an individual citizen to own and possess an unlimited number of firearms is like creating an unsafe society where guns are just like ordinary commodities for those who can afford,” sabi ni Villanueva sa panukala.

Sa ilalim ng panukala, lilimitahan na lamang sa hanggang 20 baril ang maaaring iparehistro ng isang indibidwal sa Philippine National Police Firearms and Explosive Office (PNP-FEO). Ang sobra ay dapat na ibalik nito sa PNP-FEO sa loob ng 90 araw mula sa pagsasabatas ng panukala.

Ang mga may-ari ng baril ay maaari lamang magkaroon ng tig-50 bala para sa bawat baril na inirehistro nito. Ang sobra ay dapat ding ibalik sa PNP-FEO sa loob ng 90 araw mula sa pagiging epektibo ng panukala. (Billy Begas)