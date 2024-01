Kung ngayon gagawin ang halalan sa pagka-senador, si ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo ang magiging number 1.

Base sa Tugon ng Masa National Survey ng OCTA Research Group na isinagawa noong Dis¬yembre 10-14, 2023, 76% ng mga respondent ang nagsabing iboboto nila si Tulfo.

Mas mataas ito kumpara sa 60% na nakuha ni Tulfo noong October 2023 survey na kung saan siya rin ang nanguna.

Sumunod kay Tulfo si Senador Bong Go na nakakuha ng 53% habang si dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III ay nakalikom ng 48%.

Nakabuntot naman si Senador Ronald “Bato” Dela Rosa na may 47%, Senador Imee Marcos na may 42% at Senador Ramon Bong Revilla Jr. na may 35%.

Pasok din sa Top 12 sina dating Manila Mayor Isko Moreno at dating Senador Panfilo “Ping” Lacson na parehong may 32%, habang si Senador Pia Cayetano ay may 30% naman at si dating Senador Manny Pacquio na may 28%.

Nakasabit naman sa winning circle sina dating Vice President Jejomar Binay na may 25% at Senador Lito Lapid sa 20%. (Eralyn Prado)