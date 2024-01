Sina Zion, Kai palaging iniisip: Richard pinag-shopping mga anak

Ngayong Miyerkoles ang balik sa Pilipinas ni Richard Gutierrez mula sa Tokyo, Japan.

Nang maka-chat namin si Richard noong January 1, natanong namin kung ano ang ginagawa niya.

Namimili raw siya para sa mga anak na sina Zion, Kai.

“Doing shopping. Buying clothes, toys for the kids,” sey ng aktor.

May nakita rin daw siya na chocolates na favorite ng mga anak kaya bumili rin siya.

“‘Yung chocolates na fave nina Zion at Kai, nakakita ako, kaya bumili rin ako,” sey niya.

Excited na nga si Richard na maka-bonding ang mga anak pagdating niya ng Pilipinas.

Sa tuwing ka-chat nga namin si Richard ay palagi niyang nababanggit ang kanyang mga anak.

Actually naka-relate nga kami sa kanya nang ikuwento niyang bumili siya ng fave chocolates nina Zion at Kai. Noong nasa Dubai, United Arab Emirates din kasi kami ay nakakita kami ng fave chocolates ng anak ni Richard at bumili rin kami para ipasalubong sa mga bata.