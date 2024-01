Sikyo umawat sa gulo, dedo

ARESTADO ang isang lalaki habang pinaghahanap ang tatlong kasama nito na sumaksak at pumatay sa security guard na umawat sa kanilang gulo sa Silang, Cavite noong Lunes.

Kinilala ang naarestong suspek na si alyas ‘Angelo’, 35-anyos, construction worker sa Sitio Carpel Barangay San Vicente 2, Silang, Cavite.

Tinutugis naman ng pulisya sina alyas ‘Dondon’, ‘Patrick’ at ‘Flores’ na kasama niyang pumatay sa biktimang si Joel Escaros, 38-anyos, tubong Gumaca at residente ng nasabi ring barangay.

Ininguso rin sila na bumugbog kay Jaymark Vera, 25-anyos at residente ng naturang barangay.

Sa ulat ni P/Cpl. Ralph Jayson Santos ng Silang Police Station, nag-iinuman ang mga suspek sa lugar bandang alas-2:30 nang madaling-araw noong Lunes nang hamunin ni Angelo si Renyboy Santander na napadaan lang sa lugar.

Nagising sa ingay si Vera kaya lumabas ito at namagitan pero nagalit ang mga suspek kaya sinuntok ito sa mukha ni Angelo habang pinalo ito ni Dondon ng bote sa ulo. Nagising din sa ingay si Escaros at sinaway

ang mga suspek. Gayunman hinawakan ito nina Dondon at Patrick habang sinasaksak ito sa dibdib at tiyan nina Angelo at Flores. (Gene Adsuara)