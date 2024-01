Inaasahan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang paghaharap ng televangelist na si Pastor Apollo Quiboloy at mga nag-aakusa sa kanya sa isasagawang pagdinig ng Senado ngayong buwan.

Nagpatawag ng pagdinig ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na pinamumunuan ni Hontiveros sa Enero 23 upang silipin ang mga alegasyon laban kay Quiboloy, ang lider ng religious sect na Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Nauna ng sinabi ni Hontiveros sa kanyang sulat sa Department of Justice na nais ng komite nito na humarap ng personal si Quiboloy.

“In the interest of justice and due process, it is my strong desire to ensure that he will be physically pre¬sent in the Senate for the hearing,” ani Hontiveros sa sulat.

“For this reason, I respectfully request your good department to issue an Immigration Lookout Bulletin Order so that he will be in the Philippines during the hearing date,” dagdag pa nito.

Inihain ni Hontiveros ang Senate Resolution (SR) No. 884 para magpatawag ng imbestigasyon sa umano’y malpractices na nagawa ni Quiboloy, sa likod ng pagkukunwari na ito ay bahagi ng pagsunod ng kanyang mga tagasunod.

Nabanggit sa resolusyon ang mga seryosong alegasyon laban kay Quiboloy gaya ng human trafficking, panggagahasa, sexual at physical abuse. Nagpahayag ng kahandaan ang mga dating miyembro ng KOJC na makipagtulungan at tumestigo sa pagdinig ng Senado.

Tinuligsa ng abogado ni Quiboloy na si Atty. Ferdinand Topacio si Hontiveros na idinaraan umano sa trial by publicity ang alegasyon sa halip na magsampa ng kaukulang reklamo.

Naniniwala si Topacio na hindi akma ang Senado upang maging venue para imbestigahan ang mga alegasyon at dapat umano itong gawin sa pamamagitan ng isang patas na proseso.

Ayon sa resolusyon ni Hontiveros, iprenisinta ni Quiboloy ang kanyang sarili bilang “Appointed Son of God” at lider ng KOJC at gumagamit ng brainwashing, psychological manipulation, at pagbabanta ng walang hanggang kaparusahan upang mapasunod ang kanyang mga follower.

Nabanggit din sa resolusyon ang isang grupo ng mga babae na tinatawag na “pastorals”, na kinabibi-langan ng mga menor de edad. Kasama umano sa gawain ng mga ito ang pagbibigay ng sexual services.