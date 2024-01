Seguridad sa Traslación kasado na, ikakalat 13K pulis

MAGPAPAKALAT ng mahigit sa 13,000 pulis ang Philippine National Police (PNP) para sa darating na Traslacion o Pista ng Itim na Nazareno sa Enero 9 sa Quiapo, Maynila.

Ayon kay PNP chief Gen. Benjamin Acorda Jr., nakipag-usap na siya kay Manila Police District (MPD) Director Police Col. Thomas Ibay para bantayan ang tinatayang nasa mahigit 2.5 milyon deboto na inaasahang daragsa sa Quiapo church at mga lugar na iikutan ng prusisyon.

Nauna nang inihayag ni Acorda na 5,602 pulis ang ikakalat para pa lang sa walk of faith o prusisyon mula sa Quirino grandstand hanggang Quiapo church.

Pinaalalahanan naman ng pulisya ang mga deboto sa mga bagay na bawal dalhin sa prusisyon.

Tranparent bag ang maaaring bitbitin at bawal ang mga backpack, bullcap at payong gayundin ang mga liquid bottle at canister maliban kung mga transparent ito.

Samantala, sinabi ni PNP Public Information Office (PIO) chief Police Col. Jean Fajardo na walang nakikitang banta ang pulisya sa pagdiriwang ng Itim na Nazareno.

Ayon kay Fajardo, mas pinaigting nila ang kanilang security preparations at intelligence information hanggang sa Enero 9, araw ng kapistahan.

Ang kapistahan ng Black Nazarene ay isa sa mga dinadagsa at ipinagdiriwang ng milyon-milyong Katoliko taon-taon. (Edwin Balasa)