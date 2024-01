Sanya, Kylie, Gabbi, Glaiza maangas ang alindog

Ang bongga, ha! Kaloka, na pasabog agad sa 2024 ang latest pasilip sa iconic telefantasya na ‘Encantadia Chronicles: Sang’gre’.

Makikita nga sa teaser na inilabas nitong January 1 ang pagsasama-sama ng dalawang henerasyon ng mga Sang’gre. Past meets present ang kanilang peg habang nagkakasiyahan sa isang bar!

Sinimulan ang video ng very hot appearance nina Gabbi Garcia (bilang Alena), Sanya Lopez (bilang Danaya), Kylie Padilla (bilang Amihan), Glaiza de Castro (bilang Pirena).

Sinundan naman agad ng grand entrance ng mga bagong Sang’gre na sina Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith da Silva, Angel Guardian.

Agad ngang umani ng papuri sa mga netizen ang patikim nila, ha!

Heto nga ang pinagsama-samang komento ng mga faney:

“Superrr excited na talaga akooo!!! Slayeddd in. Modern version! Grabe pasabog! Angas ng teaser!! Ang lakas maka-Gen Z! The characters look great in mortal world. It’s a refreshing scene.”

“Ay, bongga naman, nag-New Year rin pala ang mga engkanto. Ang saya.”

“Nag-walwal kaya ang mga engkanto? Iba rin sila. Sino kaya ang unang nalasing, ang mga luma o mga bago?”

“Sana magkaroon agad ng rapport ang mga bagong henerasyon ng Encantadia.”

Pero siyempre, dahil may mga fan na nga ang mga naunang sinang Gabbi, Sanya, Kylie, Glaiza, kaya hindi kataka-taka na mas maraming mensahe para sa kanila ang mga fan.

Bet na bet nga silang makita pa sa mga susunod na kuwento ng ‘Encantadia’. At yes, hanggang ngayon ay maangas pa rin daw ang kagandahan, kaseksihan ng grupo nila, ha! (Dondon Sermino)