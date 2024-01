Reresbak ngayong 2024! ‘Pinas naubos world champion sa boksing

BOKYANG nagtapos ang kampanya ng mga Pilipino sa mundo ng boksing sa nagdaang 2023 matapos umuwing walang world title ang bansa, subalit nananatiling maliwanag naman ang kinabukasan ngayong 2024 kasunod ng pagkakaroon ng pagkakataon sa world title ng ibang Pinoy challengers upang makabangon sa magkahalong saya’t lumbay sa nagdaang taon.

Kumubra ng kanya-kanyang korona sina Melvin “Gringo” Jerusalem para sa World Boxing Organization (WBO) minimumweight title, gayundin si Marlon “Nightmare” Tapales sa unified IBF/WBA titles, sumabak din noong 2023 sina four-division champion Nonito “The Filipino Flash” Donaire, three-division titlist John Riel Casimero, Olympian bronze medalist at 2024 Paris Olympics-bound Eumir Felix Marcial, Jerwin “Pretty Boy” Ancajas, Mark “Magnifico” Magsayo, dating strawweight titlist Pedro “Kid Pedro Heneral” Taduran, dating IBO champ Dave “Dobberman” Apolnario, Carl Jammes “Wonderboy” Martin, habang hindi nawawala sa maraming eksena sa mundo ng boxing ang nag-iisang eight-division world champion Manny “Pacman” Pacquiao.

Naging maganda ang pambungad na simula ng Pinoy boxers sa ibang bansa nang mabigyan ng nag-iisang kampeonato ang Pilipinas mula sa tubong Manolo Fortich, Bukidnon na si Jerusalem nang magtagumpay ito laban sa dating kampeon na si Masataka Taniguchi para sa WBO strawweight championship belt nitong Enero 6 sa bisa ng second round knockout sa EDION Arena sa Osaka Prefectural Gymnasium sa Osaka, Japan.

Ito ang naging kauna-unahang world title para sa Pilipinas sa 2023 kasunod ng masaklap na 2022, kung saan naubos ang lahat ng kampeon ng bansa.

Subalit nawala rin ang WBO title laban kay Oscar Collazo ng Puerto Rico bago magsimula ang 7th round sa Fantasy Spring Resort Casino sa Indio, California noog Mayo 27.

Matapos naman ang limang buwan ay sumabak muli ito para dominahin si Francis Jay Diaz nitong Oktubre 29 sa General Santos City.

Sa dulo naman ng taon ay nawala ang IBF at WBA 122-lb title belts kay Tapales, matapos na matagumpay na makuha ang unified belts kontra Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan sa bisa ng spilt-decision noong Abril 8 sa Boeing Center sa Tech Port, San Antonio, Texas.

Subalit nabigong maging kauna-unahang Pilipino na undisputed champion matapos sumuko sa 10th round na bakbakan kay unbeaten Japanese at pound-for-pound boxer Naoya “Monster” Inoue sa Ariake Arena sa Japan.

Nalasap naman ni Donaire (42-8, 28KOs) ang kanyang ikawalong pagkatalo hindi nabawii ang WBC bantamweight title kontra sa mas bata at agresibong si Alexander “Peque” Santiago noong Hulyo 29 sa T-Mobile Arena sa Las Vega, Nevada.

Mabilis namang dinispatsa sa impresibong panalo ni 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalists Marcial ang katunggaling Argentinian Ricardo Villalba sa bisa ng second round stoppage ng kanilang eight-round middleweight bout noong Pebreo 11 sa Alamodome sa San Antonio, Texas sa Estados Unidos.

Bagaman nagwagi ang dating WBO 118-pound titlist na si Casimero sa kanyang laban noong isang taon kontra kay Filipus Nghitumbwa sa unanimous decision para sa WBO Global super-bantamweight belt sa Okada Manila noong Mayo 13, dismayado naman ang karamihan sa laban nito kontra sa beteranong si Yukinori Oguni na nagtapos sa technical draw noog Oktubre 12 sa Ariake Arena.

Impresibo naman sa kanilang pagbabalik sina dating world champions Jerwin “Pretty Boy” Ancajas at Mark “Magnifico” Magsayo sa magkahiwalay na laban noong isang taon, upang magkaroon ng malinaw na panalo para sa mga Pinoy.

Nakatakdang sumalang muli sa world title fight si Ancajas kontra kay WBA 118-lb titlist Takuma Inoue sa darating na Pebrero 24 sa Japan kasunod ng fifth-round technical knockout na panalo laban kay Wilner Soto ng Colombia noong Hunyo 24 sa Minneapolis, Minnesota.

Nakabawi naman sa magkasunod na pagkatalo nong Hulyo 9, 2022 kontra Rey Vargas para sa WBC featherweight belt at interim 126-lb title laban kay Brandon Figueroa noong Marso 4, 2023 si Magsayo, para pagbuntungan ng ngitngit si Isaac Avelar nitong nagdaang Disyembre 9 na nagresulta sa pagkaka-ospital matapos ang third-round knockout.

Nakatakda ring sumabak sa world title fight ngayong taon si Vincent Astrolabio para sa WBC belt ni Alex Santiago matapos patumbahin sa 11th round si Navaphon Khaikanha ng Thailand bantam elimination bout noong Agosto 26, kasunod ng pagpalyang makuha ang bakanteng WBO title laban kay Jason Moloney noong Mayo 13 sa Stockton Arena sa California.

Babanat rin muli sa world title si Pedro “Kid Pedro Heneral” Taduran nang maungusan nito ang kababayang si Jake “El Bambino” Amparo nito lamang Disyembre 28 para sa IBF title eliminator.

Nag-ipon naman ng regional titles si Reymart Gaballo para isama sa kanyang WBC Asian Continental at WBO Oriental 118-lb belt ang panalo kay Michael Bravo upang umangat sa rankings ng WBO bilang No. 1 at No. 5 sa IBF.

Hahanap rin ng pagsuntok sa world title belt si dating IBO champion at undefeated Dave “Doberman” Apolinario na kasalukuyang No. 2 sa IBF at WBA at No. 8 sa WBO, na sasagupa kontra kay Tanes Ongjunta ng Thailand sa Pebrero 22 sa Korakuen Hall sa Japan, habang si Martin naman ay may dalawang panalo noong nagdaang taon kontra Tanzanian Oscar Duge at Thai boxer Chaiwat Buatkrathok para pumirma sa MP Promotions at Viva Promotions.

Patuloy namang inaaabangan pa rin ang mga istorya sa mundo ni Pacquiao ngayong taon na makailang beses nasangkot sa ilang mga laban, partikular na kay Floyd “Money” Mayweather, Conor “Notorious” McGregor, Amir Khan at Conor Benn, gayundin ang kasong kinasangkutan sa Paradigm Sports Management ni Audie Attar. (Gerard Arce)