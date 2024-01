Pumusta na kayo mga pre! Philadelphia 76ers pagugulungin Chicago Bulls base sa betting odds

SASALANG na ulit ang pambato ng Philadelphia na si Joel Embiid kaya alagwa sa dibidendo ang 76ers pagharap nila sa Chicago Bulls ngayong araw sa 2023-2024 NBA regular season game.

At dahil may homecourt advantage pa ay mega outstanding favorite ang Philadelphia, may odds silang 1.18 kontra sa 5.20 ng Chicago, lamang pa sa tao ang Sixers dahil bukod kay NBA reigning Most Valuable Player (MVP) Embiid, may katuwang pa ito sa opensa tulad nina Tobias Harris, Tyrese Maxey at Kelly Oubre.

Sinuwag ng Bulls ang Philadelphia noong Linggo pero wala si Embiid kaya tiyak na nasa kukote ng Sixers na rumebanse, para maging balikatan ang odds, minus 10.5 ang Philadelphia at magiging 1.90 sila laban sa 1.95 ng Bulls.

Super liyamado rin ang Memphis Grizzlies at Sacramento Kings kontra magkahiwalay na katunggali, 1.14 ang odds ng Memphis laban sa 6.00 ng San Antonio Spurs at 1.05 ang Kings kontra sa 11.00 ng Charlotte Hornets.

(Elech Dawa)