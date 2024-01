Sino raw itong lalaking politiko ang type tikman ang mga hunk na miyembro ng Presidential Security Group (PSG)?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, kahit may asawa na itong politician, madalas pa rin itong matsismis na pumapatol sa kapwa may lawit.

Isa raw sa pinaglalawayan ng politiko ay ang matitipunong miyembro ng PSG. Kailangan daw na matangkad, may appeal, as in guwapo at ang pinakaimportante ay matigas ang masel.

May isang PSG daw ang natipuhan ng politician dahil halos 5’10” ang height, guwapo at hunk pa. Siyempre, kailangang physically fit ang tagapagbantay sa pangulo at nagkataon lang na pogi itong nakursanadahan ng politiko.

Sabi raw ng promding politiko, siya na lang ang bantayan ng nakursunadahang PSG at magbibigay raw ito ng malaking al-lowance bukod pa sa buwanang sahod sa mothe¬r unit nito sa Philippine National Police (PNP).

Nakakapanlaway daw ang offer ng politician pero nagdalawang-isip ito dahil baka churvahin siya ng kanyang magiging boss lalo pa’t may usap-usapan na miyembro ito ng kapwa ko, mahal ko.

Sa takot na “kantahan” siya ng politiko, nangatuwiran na lamang itong PSG na bawal sa kanilang madestino sa hindi mi-yembro ng First Family.

Pintahan n’yo na. Ang politiko na kinursunada ang isang pogi at hunk na PSG ay masagwang pa¬kinggan ang unang tatlong letra ng kanyang apelyido lalo na kapag inuulit.