Nagkukumahog ngayon ang gobyerno para makatugon sa Financial Action Task Force (FATF) matapos mabigong masunod ang mga itinakdang pamantayan laban sa anti-money laundering sa Pilipinas.

Sa press briefing sa Malacañang nitong Martes, sinabi ni Atty. Matthew David, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council na nagtakda si Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng dead-line para makatugon sa mga rekomendasyon ng FATF at upang hindi malagay sa blacklist ang Pilipinas.

Sinabi ni David na sa kasalukuyan ay nasa grey list ang Pilipinas at may kaun­ting kailangan na lamang na dapat sundin ang gobyerno upang maalis sa grey list.

“The president has reiterated the government’s high level political commitment and directed all government agencies and concerned to swiftly address the remaining strategic deficiencies identified by the FATF in relation to the grey listing of the Philippines,” ani David.

Noong January 2023 ang ibinigay na deadline ng FATF sa Pilipinas para makasunod sa inirekomendang action plans subalit nabigo ang Pilipinas na matapos ang lahat ng rekomendasyon, na naglagay sa estado ng grey list.

Dahil dito, inutos ni Pangulong Marcos Jr. na tapusin nga­yong January 2024 ang mga hindi natapos na action plan upang makaalis ang Pilipinas sa grey list at hindi tuluyang ma-blacklist.

Sinabi ni David na kapag na-blacklist ang Pilipinas, ang epekto nito ay tatama sa mga overseas Filipino worker na nagpapadala ng kanilang remittance sa bansa dahil mahihirapan silang makapag-remit, mas maraming requirements na kailangan at mas mataas ang babayaran para sa pagapadala ng kanilang pera sa bansa. (Aileen Taliping)