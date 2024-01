MAY posibilidad na bisitahin ng isang bagyo ang bansa ngayong unang buwan ng taon.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), maaaring may mabuong sama ng panahon na lalapag sa Eastern Visayas o CARAGA region kapag tuluyan itong nakapasok sa Philippine Area of Responsibility (PAR).

Maaari ring lumihis ng landas ang tropical cyclone.

Sa kasalukuyan ay wala pa naman umanong namomonitor ang Pagasa na low pressure area (LPA) sa loob at labas ng PAR.

Nakakaapekto sa lagay ng panahon ngayon ang hanging amihan o northeast monsoon sa Northern at Central Luzon.

Maaari ring makaranas ng bahag­yang pag-ulan ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil dito. ­(Natalia Antonio)