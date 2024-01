Nakatutok ang gobyerno sa kapakanan ng mga Pilipino na naapektuhan ng 7.6 magnitude na lindol sa Ishikawa prefecture sa Japan nitong January 1, 2024.

Sa inilabas na mensahe ng pangulo, inihayag ito ang pagkalungkot sa malakas na lindol na yumanig sa Japan sa pagsalubong ng bagong taon.

Sinabi ng presidente na mahigpit ang koordinasyon ng gobyerno sa mga ahyensiya ng Japan upang masigurong nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino sa pinangyarihan ng malakas na lindol.

Ipinagpasalamat ng presidente ang ulat na walang mga Pilipinong nasaktan sa lindol.

“We are in close collaboration with the Japanese go­vernment to secure the welfare of our kababayans, who thankfully remain unharmed,” anang Pangulo.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nag-alok ang gobyerno ng tulong sa Japan bilang suporta ng Pili-pinas sa nabanggit na bansa.

Batay sa record ng Department of Foreign Affairs, mayroong 1,300 na mga Pilipinong nakatira sa Ishi-kawa prefecture. (Aileen Taliping)