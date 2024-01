Para sa pamilya Gutierrez, 2024: New beginnings, fresh start – Ruffa

Ang social media posting ni Ruffa Gutierrez ng pictorial ng kanilang pamilya sa Tokyo, Japan.

Caption ni Ruffa sa ilang pictures nila kasama ang mga anak niyang sina Lorin, Venice, ang parents nilang sina Eddie Gutierrez, Annabelle Rama, mga kapatid na sina Elvis (kasama ang misis na si Alexa, mga anak na sina Aria, Ezra), at Richard, “2024: New beginnings. Fresh start.

“Wishing you a year full of love, peace, happiness and new adventures.

“Happy New Year from Japan! #GutzInTokyo.”

Pinusuan ng kanyang mga kaibigan, netizens ang post na ‘yon ni Ruffa.

Marami namang miyembro ng Team Gutierrez (fan club ng pamilya) ang nangulit sa amin para sa detalye ng pictorial na ‘yon.

May mga nag-direct message rin sa amin at sinabing, “Mabuti po Sir Jun marami na ring pictures si Richard kasama ng kanyang pamilya.”

Actually, ‘yung mga naunang pictures na pino-post ng pamilya na wala si Richard ay dahil unang pictorial nila ‘yon noong December 27.

Kuwento mismo ni Ruffa sa amin, “Si Chard kasi, gabi pa ng December 27 dumating. Hindi na siya nakasama sa first pictorial ng family. January 1 na siya nakasama sa second pictorial namin.”

‘Yung pictorial ngang ‘yon ay muntik pang hindi matuloy dahil bago sila pumunta sa may Ginza ay lumindol ng malakas.

Sa kuwento nga ni Tita Annabelle, sinabi niya, “After ng lindol at okey naman, dumeretso na kami sa pictorial. Natuloy rin ‘yung pictorial namin.”

By the time na binabasa ninyo ito ay nakabalik na sa Pilipinas ang pamilya Gutierrez.

‘Yun na!

(Jun Lalin)