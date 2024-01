SOBRANG enjoy ang mga Pilipino sa South Korea dahil sa paligsahang Larong Pinoy 2023.

Nanumbalik sa kanilang pagkabata ang mga miyembro ng Filipino community in Siheung (FCIS) sa Siheung City sa Gyeonggi-do, South Korea nang muli silang sumabak sa mga larong Pinoy.

Tuwang-tuwa ang mga ito dahil nalaro nila ulit ang kinalakihan nilang sack race, pabitin, jumping rope, tumbang preso at hataw palayok na ilan lang sa mga paligsahan na ginanap sa Larong Pinoy 2023.

Sa Facebook post ng blogger na si HK Channel, nag-enjoy ang mga kasali sa hataw palayok na kung saan pati ang isang Koreanong pari ay sumubok dito.

Maging ang mga ibang lahi ay nakisaya din sa mga Pinoy.

Naaliw naman ang mga netizen dahil kahit nasa South Korea ang mga Pinoy ay hindi nila nakakalimutang dalhin doon ang kulturang Pilipino.

“Malayo sa pamilya at naiibsan ang lungkot kapag sama-sama ang mga kapwa Pinoy para sa panandaliang kasiyahan. MERRY CHRISTMAS and Happy New year ✨🦋,” sabi ng isang netizen.

“Bring the joy and fun Pinoy style, wherever your feet lead you fellow Filipinos!” saad naman ng isang netizen.

“Walang makakatalo sa saya ng mga palaro ng Pinoy 🥰,” dagdag pa ng isang netizen.