May inilaang P1 bilyon ang Kongreso para sa Active Transport and Safe Pathways Program (ATSPP) ng gobyerno ngayong 2024.

Ayon kay Quezon City Rep. Marvin Rillo, vice chairperson ng House Committee on Metro Manila Development ito ay doble ng P500 milyon na inilaan ng Department of Budget and Management sa ila-lim ng 2024 National Expenditure Program.

“In the 2024 General Appropriations Law, we bumped up to P1 billion the budget for bicycle lanes with durable physical separation from mixed traffic lanes,” sabi ni Rillo. “This is our way of reassuring Filipinos that cycling is a sustainable alterna-tive mode of mobility.”

Sinabi ni Rillo na nakalagak ang pondo sa ilalim ng Department of Transportation. Noong 2023, P750 milyon ang inilaan sa programa at P2 bilyon naman noong 2022. (Billy Begas/Eralyn Prado)