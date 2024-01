Na-kidnap sa panaginip

Napanaginipan ko na meron daw sapiliting sumundo sa akin kung saan ako nakatayo at dinala ako sa bangka tapos sinakay sa sasakyan. Pero pinahinto ko raw ‘yung sasakyan para tingnan ‘yung isang lumang simbahan na nawasak daw ng bagyo sabi nung taong nagbabantay. Gandang-ganda na may panghihinayang daw nang makita ko ‘yung gusali na nawasak. Maya-maya, pinasundo raw ako uli nung lalaki at sinakay uli sa bangka. Pagkababa naman dinala ako sa bahay. Natandaan ko na wala raw akong tsinelas noon at naglalakad sa bahay, dahil may nakita akong hugasin ay hinugasan ko raw ‘yung mga nasa lababo. Para akong na-kidnap pero aware daw ako at kaya ko namang tumakas pero hindi ko ginagawa. Something ganyan yung napanaginipan ko. Anong ibig sabihin nito?

Mikey

May dalang pangamba ang mga panaginip kung saan sapilitan kang pinagagawa ng mga bagay na ayaw mo o kaya ay dinadala sa lugar na hindi mo alam kung saan patungo gaya ng pag-kidnap kahit na wala ka namang banta ng kidnapping sa waking life mo.

Ang ganitong panaginip ay maiuugnay sa source of stress mo sa ngayon. Mula sa hindi pagkakaunawaan sa relasyon hanggang sa araw-araw mong mga task sa bahay man o sa trabaho.

Masasabing common ang mga ganitong tema ng panaginip sa mga taong nakakaramdam ng pagkabalisa o kaya naman anxious sa araw-araw.

Pwede rin naman itong mangahulugan ng iba’t ibang simbolo.

Una, pakiramdam na nakakulong ka o kinokontrol ng iba. Pwedeng nasa isang toxic na relasyon ka ngayon at pakiramdam mo ay minamanipula ka ng iyong pamilya, karelasyon, o kaibigan. Kinakailangang magkaron ka ng firm boundaries sa personal at professional life mo para maibalik mo ang kontrol sa sarili mong buhay.

Ang pag-regain mo ng sense of control ay makakatulong para hindi ka ma-burnout o madaling mapagod sa isang sitwasyon.

Pwede rin itong mangahulugan na pagod ka na sa pagsunod sa hindi matapos-tapos na gawin. Magkaroon ka ng break para makpag-recharge.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com