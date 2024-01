Myla Pablo, Petro Gazz nakaporma na reunion

KASUNOD ng mga lipatang nagaganap sa parte ng F2 Logistics Cargo Movers, napabalitang magbabalik sa kanyang dating koponan na Petro Gazz Angels si Myla “Bagyong” Pablo upang ipagpatuloy ang karera sa Premier Volleyball League (PVL).

Samu’t saring mga balita ang lumrma alabas sa paglalarong muli ng 30-anyos na outside hitter sa Angels kung saan nagkaroon ito ng kampeonato noong 2022 Reinforced at tig-isang silver at bronze medal sa 2022 at 2021 Open Conference.

Tumalon noong nagdaang season ang two-time league MVP matapos hindi mag-renew ng kontrata sa Petro Gazz upang palakasin ang noo’y matibay na pwersang kinabibilangan nina team captain Aby Marano, Kim Fajardo, Shola Alvarez, Ivy Lacsina, Dawn Macandili, Elaine Kasilag, Ara Galang, Iris Tolenada, Majoy Baron, Kim Kianna Dy, at Cha Cruz-Behag sa F2 Logistics.

Subalit matapos ang third place finish sa first All-Filipino Conference, fourth place sa Invitational at eighth place sa second All-Filipino, na sinabayan ng sunod-sunod na injuries, kabilang si Pablo na nagmintis ng ilang mga laro, ay nagpaalam na ang koponan sa pro-league.

Sa ikapitong season ng PVL ay inaasahang babalik sa pugad ng Angels ang Tarlac-native para tulungang makabangon ang opensiba ng koponan na kinulang nang husto sa kawalan ni middle blocker Mar Jana Phillips na naglaro sa Gwangju Al Peppers sa Korean V.League, habang napabalitang aalis rin si Grethcel Soltones na lilipat umano ng Akari Chargers.

Minsang naglaro sa collegiate league si Pablo sa National University Lady Bulldogs na nagwagi ng Best Spiker award sa UAAP Season 75 at sunod na naglaro sa Philips Gold Lady Slammers, Pocari Sweat Lady Warriors at Motolite Volleyball Team sa PVL.

Bukod kay Pablo ay inaasahan ring lalaro para sa Petro Gazz ang mga kakampi nito sa F2 na sina beauty queen Joy Dacoron at dating UP Lady Maroons Ethan Arce at dating PLDT High Speed Hitters spiker Michelle Morente.

Nauna na ring naglipatan ang mga kakampi nito sa F2 Logistics na sina Dawn Macandili-Catindig sa Cignal HD Spikers, Ivy Lacsina sa NXLed Chameleons, gayundin sina Ara Galang at Aby Marano sa Chery Tiggo Crossovers.

Hinihintay pa ang paglipat ng mga bigating manlalaro tulad nina Kim Fajarado, Majoy Baron at Kim Kianna Dy sa PLDT High Speed Hitters at sina Mars Alba at Chinnie Arroyo sa Choco Mucho Flying Titans, habang inaasahan naman si Jolina Dela Cruz sa Cignal.

(Gerard Arce)