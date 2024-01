Misis ni Alfred nahirapan sa panganganak

Noong December 26 pa nakapanganak ang misis ni Quezon City District 5 City Councilor Alfred Vargas.

Pero noong December 29 lang nakauwi ng kanilang bahay si Yasmine pati si Baby Aurora Sofia.

Sa Viber chat namin ng actor-politician, sinabi niyang, “Normal delivery naman, pero one month kami nasa High Risk Pregnancy Unit ng St. Luke’s. Hindi kami umuwi hanggang manganak siya kasi sobrang maselan. We got home only on December 29 na.

“Yasmine is still recuperating now. She is still in so much pain. Ito ang hardest pregnancy niya.

“Very thankful kami kay God kasi kahit gaano kahirap itong pagsubok na ito, hindi niya kami pinabayaan at healthy si Baby Aurora.

“Habang wala kami sa bahay, ang mother-in-law ko ang nag-alaga sa mga anak namin. Suwerte kami kasi nandun ang lola nilang maalaga.

“Grateful din kami sa lahat ng messages of support na nakuha namin from friends and from online followers. You guys don’t know how much we appreciated it. You gave us strength.

“Bale 2.750kgs at 9 ang Apgar score ni Baby Aurora nang ipanganak siya ni Yasmine.

“Sobrang bilib din ako sa lakas at fighting spirit ng misis ko. Lalo akong na-in love sa kanya. I saw every bit of her sacrifice and pain just to go through this. The least I could was take good care of her and be with her throughout this journey.

“Napakasuwerte ko talaga kay Yasmine. Napakabuting nanay at asawa,” sey ni Alfred.

Kapag okey na okey na nga raw si Yasmine ay magpapainterbyu na si Alfred sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid.

‘Yun na!

(Jun Lalin)