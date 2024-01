Michelle Dee gustong mag-audition sa Marvel

Nakapag-rest si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee sa kakatapos lamang na holidays at ready to work na siya ngayong 2024.

Nang tanungin naman siya ng media kung nakapag-move on na ba siya sa pagkatalo sa Miss Universe 2023 ay ibinalik niya ang tanong, “Kayo naka-move on na ba?”

Sey niya pa, mas focus siya sa pagiging grateful kaysa maging bitter, “I just try to focus on the silver lining of everything. Again everything happens for a reason, it’s either blessing or lesson kaya ako instead of living life with a bitter or ungrateful heart kabaligtaran ‘yung pino-focus ko which is to really see the beauty that happens on our everyday life.”

Marami naman ang na-excite nang i-share niya sa kanyang social media na bet niyang mag-audition sa pelikula ng Marvel tungkol superhero na si Wave.

Pinost niya kasi ang isang screenshot ng isang balita na mapapanood soon sa Marvel Cinematic Universe (MCU) ang Filipina superhero na si Wave.

Ask ni Michelle sa kanyang caption, “Where can I audition?”

Samantala, binigyan naman ng parangal ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. (FFCCCII) si Michelle dahil sa pagbibigay nito ng karangalan sa Pilipinas sa pag-raise ng awareness tungkol sa Autism at sa pagiging Philippine Ambassador ng Department of Tourism (DOT).

Ang late grandfather niya na si Dee K. Chiong ay ang dating Vice President ng FFCCCII at ng isang bangko.

Bonggels!

(Byx Almacen)